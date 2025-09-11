Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı politika faizi kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürdü. Karar metninde Türkiye Merkez Bankası, reel liranın değer kazanmasına ilişkin ifadesinin kaldırılması piyasada panik havası oluşturdu. Stratejist Rıdvan Baştürk konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baştürk şu ifadelere yer verdi:

TCMB bugünkü PPK toplantısında faizi 250bps indirdi. Piyasa beklentisi geçtiğimiz süreçte 300bps indirim olması yönündeydi fakat yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde bu beklenti 200bps’ye düşmüştü. Bugün Ankara 3. Asliye’nin CHP'nin İl Kongresi'nin iptali davasını esastan reddetmesinin ardından TCMB’nin faiz konusunda daha rahat adım attığını düşünüyorum.

Politika metnine baktığımızda ‘’Ağustos ayında enflasyonun ana eğilimi yavaşlamıştır’’ ifadesi yer almasına rağmen TCMB’nin yıl sonu hedefini tutturması çok zor. Metindeki önemli değişim ise bir önceki toplantı metninde kullanılan ‘’Türk lirasında reel değerlenme’’ ifadesinin kaldırılması oldu. Yapılan faiz indirimleri ve enflasyonun mevcut durumunu göz önüne aldığımızda TCMB gelecek süreçte TL’deki reel değerlenmenin zayıflayacağının mesajını veriyor olabilir. Ancak bu durumun etkisi hemen değil iki aylık bir süreye yayılabilir. Bu durum da bir noktada TL’den kaçışları destekleyebilir.

Yakın gelecek için siyasi gelişmeler belirleyici olacaktır. Özellikle 15 Eylül’deki CHP Kurultayı davası en önemli başlıklardan biri olacaktır. Bunun yanı sıra küreseldeki gelişmeler (özellikle petrol fiyatlarının seyri) yakın izlenmelidir. İçeride veya dışarıda bir şok gelişme yaşanmadığı sürece TCMB’nin Ekim ayında da faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyorum.