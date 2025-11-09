Geçtiğimiz yılın aralık ayında 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret, yılın geri kalanında büyük bir erime yaşayarak alım gücünü yaklaşık 7 bin TL kaybetti.



Milyonlarca asgari ücretli ve dar gelirli vatandaş, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken kulislerde konuşulan son bilgiler ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MERKEZ BANKASI RAPORUNDAN ÇIKTI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), cuma günü açıkladığı yılın dördüncü ve son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 seviyelerinden yüzde 31-33 bandına yükseltildi.



Böylelikle TCMB, medyan beklentisini yüzde 32 seviyelerine çekerek asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir referans noktası belirledi. Bu yıl Türk-İş ve çeşitli sendikaların katılım göstermeyeceğini açıkladığı asgari ücret görüşmelerine günler kala, yapılacak görüşmelerin söz konusu enflasyon rakamı üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

TCMB'nin raporu dikkate alınarak bir artışa gidilmesi halinde ise yeni asgari ücret 29 bin 177 TL'ye yükselecek.



ÖZEL SEKTÖR MAAŞLARI İÇİN DE BELİRLEYİCİ OLACAK



Türkiye'de yaşayan milyonlarca asgari ücretlinin yanı sıra, söz konusu artış oranı özel sektör başta olmak üzere birçok işletmenin maaşlara yapacağı zam miktarında 'örnek gösterge' olarak kabul edilecek.



