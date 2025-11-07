Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı sunum ile yılın son enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaştı.



Raporda en dikkat çeken kısım, TCMB'nin son toplantıda yüzde 25-29 olarak duyurduğu 'yıl sonu enflasyon beklentisi' tahmininde değişikliğe gitmesi oldu.



Yeni raporda söz konusu beklentiler yüzde 31-33 aralığına çekilirken, medyan tahmin olarak yüzde 32 seviyesi işaret edildi.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?



TCMB'nin açıkladığı enflasyon beklentilerinin ardından milyonlarca vatandaş, ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını merak etmeye başladı.



Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16,67'lik enflasyon farkı eklemesi yapılırken, TCMB'nin yüzde 32'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında yüzde 15,33 zam almış olacak.





REFAH PAYI ÖDEMESİ BEKLENMİYOR



Mevcut ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin ardından emekliler için herhangi bir refah payı ödemesine gidilmezken, bu yıl da maaşlarda yapılacak zam oranının kesinleşen enflasyon rakamıyla sınırlı kalkacağı tahmin edilmekte.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisinin zam oranı da kesinlik kazanmış olacak.