Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Enflasyon Raporu 2026-I”ın tanıtımı kapsamında 12 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul’da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Sunumda Türkiye’ye ilişkin 2026 yılı enflasyon beklentileri açıklanacak.

TOPLANTI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDE

TCMB’den yapılan açıklamaya göre toplantı, İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB Yerleşkesi’nde fiziksel katılımla gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Karahan, saat 10.30’da raporun tanıtım sunumunu yapacak. Sunumun ardından 11.00–11.30 saatleri arasında katılımcıların soruları yanıtlanacak.

CANLI YAYINLANACAK

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB’nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

RAPORDA HANGİ BAŞLIKLAR YER ALACAK?

Enflasyon Raporu’nda enflasyon beklentilerinin yanı sıra para politikasına ilişkin atılacak adımlara yönelik sinyallerin öne çıkması bekleniyor. Küresel ekonomik gelişmeler, emtia fiyatları ve yurt içi talep koşulları gibi başlıkların da raporda yer alacağı ifade ediliyor.

TCMB’nin yılın ilk enflasyon sunumunda açıklayacağı 2026 tahminleri ve para politikası mesajları, piyasalarda yakından takip edilecek.

ÖNCEKİ TAHMİN

2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yılına ilişkin tahmin aralığı yüzde 25 - 29 bandından yüzde 31 - 33 bandına revize edilmişti. Yüzde 13 - 19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmemişti.