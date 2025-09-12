Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 250 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40. 5 seviyesine çekti. Banka ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43.5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41.5’ten yüzde 39’a indirdi.

Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, bir yandan reel ekonomi açısından somut bir fark yaratmayan, ‘tabelaya oynayan’ bir adım olarak görülürken, diğer yandan siyasi ve ekonomik dengeler arasında sıkışmış bir ‘orta yol tercihi’ olarak yorumlandı

Merkez’in bu tercihi, 200 baz puanlık bir indirimin siyasi belirsizliklere aşırı duyarlılık göstermek, 300 baz puanlık bir adımın ise enflasyon ve rezerv kaygılarını göz ardı etmek anlamına gelebileceği düşüncesiyle yaptığı değerlendirildi. PPK karar metninde, enflasyonun ara hedeflerden önemli ölçüde sapması durumunda politika duruşunun sıkılaştırılacağı taahhüdü de verildi. 2026 sonu için enflasyonda ara hedef olarak belirlenen yüzde 16, bu hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da da yer aldı.

DEĞER KAYBINA İZİN Mİ VERECEK?

Ekonomistlerin dikkat çektiği bir diğer nokta, politika metninden ‘TL’nin reel değerlenmesi’ ifadesinin çıkarılması oldu. TCMB, önceki metinlerde yer alan bu ifadeyi kaldırarak, bunun yerine ‘talep, döviz ve beklentiler kanalları yoluyla’ enflasyonun düşürülmesine vurgu yaptı. Uzmanlara göre, yüksek faiz ortamında TL’de reel değerlenme stratejisi 2023 sonundan bu yana enflasyonu düşürmenin temel dayanağıydı ve bu nedenle önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl boyunca bu strateji, Türkiye’yi dünyanın en kârlı carry trade piyasalarından biri haline getirmişti.

Faiz indirimi yaramadı, borsa %1.9’la sert düştü

Faiz indirim kararının piyasa tepkisi olumsuz oldu. Kamu kontrolündeki dolar 41.29 lira civarında sabit kalırken, BIST 100 endeksi açıklamanın ardından yüzde 2’yi aşan değer kaybı yaşadı. BIST 100 gün boyu sert dalgalanmalar oldu. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal talebinin reddedildiğini açıklamasıyla, BIST 100’de yüzde 1.4’e ulaşan yükselişler görülmüştü. Endeks günü yüzde 1.92 düşüşle 10.382 puandan tamamladı. TCMB’nin bir sonraki toplantısı 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Vatandaş esnaf, tüccar için kritik değil

Prof. Dr. Emre Alkin:



“Kritik faiz kararı, ne esnaf ne tüccar ne sanayici ne de vatandaş için kritik değil. Çünkü değişen bir şey yok. Sadece Merkez Bankası yönetimi için kritik. Eğer sıkı para politikasına devam ediliyorsa faiz indirimi tabelaya oynamaktan başka hiçbir şey değil. Tabelaya oynayan bir Merkez Bankası’nı da kabul etmek mümkün değil.”

2.5 puan indirimle orta yolu seçti

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu:

“TCMB 2.5 puan indirimle orta yolu seçti! 2 puan indirim yaparak; “CHP operasyonundan tedirginim” mesajı vermekten kaçındı. 3 puan indirimle; temmuz enflasyonun- daki sıçrama, 2. çeyrek yüzde 4.8 büyüme, rezervlerde zayıflama konularını dikkate almıyorum izlenimini de vermek istemedi.”

Mevcut döviz rejiminde değişiklik beklemiyorum

BBVA Stratejisti Tufan Cömert:

Merkez Bankası, döviz kurunu enflasyonla mücadelede önemli bir araç olarak hâlâ koruyor. (TL’deki reel değerlenme ifadesinin PPK metninden çıkarılması) para biriminin

günlük yönetiminde ufak bir değişikliğe işaret ediyor olabilir. Ancak mevcut döviz rejiminde büyük bir değişiklik görmüyorum.”