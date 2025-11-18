Gülnur SAYDAM

Ekonomist Dr. İbrahim Can, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sözlerini eleştirdi, hakkında işlem başlatıldı ve ifadeye çağrıldı. Finansal yönetim danışmanı İbrahim Can, Karahan’ın “Türkiye’deki yastık altı altın stoku 500 milyar dolar seviyesinde. Bu durum enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” sözleri ile enflasyonun nedeni olarak vatandaşın birikimlerine işaret etmesini eleştirmişti. Karahan’ın bu ifadelerine tepki gösteren Dr. Can, dün İstanbul Kadıköy Emniyet Amirliği’ne gitti ancak ifadesini burada değil, daha sonra gideceği savcılıkta vereceğini söyledi. Can’ın, 19 Kasım günü (yarın) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na gideceği kaydedildi.

“SORUŞTURMA ‘SUS’ DEMEK”

SÖZCÜ’ye konuşan Dr. Can, “Ben ülkesinin daha refah seviyesine ulaşması için, bir bilim insanı olarak üzerime düşeni yapıyorum. Uzmanlık alanınız olan konuda yanlış uygulanan politikalara tabii ki eleştiri yapılacaktır. Bu soruşturma ‘sus’ demektir. Önce paylaşımıma erişim yasağı geldi şimdi de soruşturma açıldı” dedi. İbrahim Can sosyal medyada Karahan’ın “Enflasyonun sebebi Türk halkı. Türkiye’deki yastık altı altın stoku 500 milyar dolar seviyesinde. Bu durum enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” dediğini ifade edip buna tepki göstermişti. Merkez Bankası avukatları, Başkan Karahan’ın, “Enflasyonun sebebi, Türk halkı” sözünü söylemediğini, dolayısıyla Can’ın bu mesajına erişim engeli getirilmesini ve hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını istedi.