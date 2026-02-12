Emekli olan üyelerine bir zamanlar yüksek maaş bağlayan Merkez Bankası Vakfı (MERVAK) şimdi yokluk vakfına dönüştü. Maliye Bakanlığı’nın 2011’de kestiği 20 milyar lirayı bulan vergi cezası vakfı sarstı.

PARASI HIZLA ERİDİ

Kaynaklar enflasyon karşısında da eridi. MERVAK 2025’te emeklilerine aylık ortalama 15 bin lira maaş ödedi. Eski emekliler 25 bin, üst düzey eski yöneticiler 35-40 bin lira aldı. Bazı üyelere bin 200 lira aylık bağlandı. 6 bin 500 üyesi olan vakıf üye kaybediyor. Merkez Bankası eski yönetiminin yüksek enflasyona rağmen faizleri yüzde 8.5’e kadar düşürmesi MERVAK’ın faizdeki paralarının enflasyon karşısında hızla erimesine yol açtı. Nemalandırma yönteminin sürekli reel kayıp yaratmasıyla zora düşen vakıf, emekli aylıklarına Merkez Bankası’nın düşük enflasyon hedefi kadar zam yapmaya başladı. Böylece varlıklarla birlikte emekli aylıkları da küçüldü.