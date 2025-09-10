ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'ün aktardığına göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçen hafta yaptığı açıklamada, beklentinin üzerinde gelen enflasyon ve güçlü büyüme verilerine rağmen talep kaynaklı fiyat baskılarının dezenflasyonla uyumlu olduğunu söyledi. Ancak bu mesaj, yatırımcıları ikna etmedi.

Bloomberg’in anketine göre ekonomistlerin çoğunluğu faiz indirimi beklerken, temmuzdaki 300 baz puanlık güçlü indirime kıyasla bu kez daha temkinli adım öngörülüyor. Medyan beklenti, 200 baz puan indirimle faizin yüzde 41’e çekilmesi yönünde.

SİYASİ GERİLİMLER RİSKLERİ ARTIRIYOR

Merkez’in kararını zorlaştıran faktörlerden biri de siyasette artan tansiyon. CHP’nin İstanbul kongresinin iptal edilmesiyle başlayan süreç, 15 Eylül’deki kritik dava öncesi yatırımcı güvenini zayıflattı. Bu gelişmeler Borsa İstanbul’da yüzde 7’lik kayba, lira varlıklarında satışa ve devlet bankalarının döviz müdahalesine yol açtı.

Goldman Sachs, son gelişmeler sonrası faiz tahminini yüzde 39,5’ten yüzde 41’e yükseltti. Deutsche Bank ve Standard Chartered da siyasi belirsizlik, güçlü büyüme ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon nedeniyle daha sınırlı indirim öngördüklerini duyurdu.

YATIRIMCI GÖZÜ FED VE LİRA ÜZERİNDE

Bloomberg Economics, son mahkeme kararının yabancı yatırımcı algısını olumsuz etkilediğini, bu nedenle TCMB’nin faiz indirimi alanının daraldığını belirtti. Analist Selva Bahar Baziki, yıl sonu için politika faizinde yüzde 35 beklentisini koruduklarını ancak zayıf lira ve yüksek fiyat baskıları nedeniyle risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Swap piyasasında da beklentiler aşağı çekildi; geçen hafta 200 baz puan indirimi fiyatlayan yatırımcılar artık 150 baz puanlık indirimi öngörüyor.

MERKEZ'İN SINAVI

Karahan, dış faktörlerin enflasyon görünümünü bozması halinde müdahaleye hazır olduklarını vurgulasa da siyasi belirsizliklere doğrudan değinmedi. Mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapsedilmesi sonrası piyasada yaşanan sert dalgalanmaları hatırlatan analistler, benzer bir riskin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.