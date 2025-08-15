Belce ÖRÜ ERÇİN

Merkez Bankası (TCMB) yılın sondan bir önceki Enflasyon Raporu Sunumu’nda, yeni orta vadeli tahmin iletişim stratejisini açıkladı. Bu strateji Merkez’in enflasyonda hedef güncellemesi yapmak için dolambaçlı yolları tercih ettiği şeklinde yorumlandı. TCMB’nin kafa karıştıran bu stratejisinde enflasyonda ‘ara hedefler’ söylemi öne çıktı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 24’ü ara hedef olarak koruduklarını söyleyen TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Dolayısıyla Merkez kendi koyduğu yüzde 24 ara hedefinin tutmayacağını, yıl sonu enflasyonun yüzde 25’in üzerinde yüzde 29’a yakın noktada gerçekleşeceğini yine kendi itiraf etti.

KURAKLIK RİSKİ

19 Mart sonrası yaşanan kayıpların ardından faiz indirimleri yerine faiz artışlarına gitmek zorunda kalan ekonomi yönetimi, temmuzda yaptığı 300 puanlık indirime rağmen yüzde 43’e çektiği politika faizini mart seviyesine düşüremedi. Yaşanan sürecin ardından gelinen noktada Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24’te sabit bıraktı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2026 ve 2027 için ise yukarı yönlü revize etti. TCMB, enflasyon hedefini 2026 için yüzde 12’den yüzde 16’ya, 2027 için de yüzde 8’den yüzde 9’a yükseltti. Gıda enflasyonunda zirai donun ardından kuraklığın oluşturduğu riske dikkat çekilse de 2025 yılı öngörüsü değişmeyerek yüzde 26.5 seviyesinde kaldı. Merkezin 2026 gıda enflasyon öngörüsü ise yüzde 13.5’ten yüzde 17’ye yükseldi.

‘Tahminlerimizin üzerinde seyrediyor’

Önümüzdeki iki ayda özel üniversitelerin ücretlerindeki gelişmelerin enflasyona etkisini takip edeceklerini söyleyen Başkan Karahan, şöyle konuştu: “Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli. Kira enflasyonu yüksek seyrettiği için hissedilen enflasyon gerçekleşenin üzerinde seyrediyor. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor. Ancak beklentiler iyileşse de hâlâ enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor.”