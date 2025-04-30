Bloomberg haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politik ve küresel risklere karşı TL’yi korumak için fonlama maliyetini yüzde 48,8’e çıkardı. Fonlama oranı, yılın en yüksek seviyesi ve yüzde 46 olan politika faizinin üzerinde seyrediyor.

GECELİK FONLAMA

TCMB, haftalık repo fonlamasını kısarak bankaları daha yüksek seviyedeki gecelik piyasa fonlamasına yönlendiriyor. Bankalar, artan fonlama maliyetleri nedeniyle mevduat faizlerini artırırken, TL de teşvik ediliyor.

HEDEF DÖVİZ TALEBİNİ KISMAKTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT’de katıldığı yayında yaptığı açıklamalarda, “Koşullar kurun büyük ölçüde yönetilmesini gerektiriyor. Merkez Bankası doğru adımları attı” demişti.

Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesinden asıl hedef dolara olan talebi hafifletmekti ancak dolar talebi halen canlı olurken, sıkı para politikasının talebi baskıladığı görülüyor.

MUFG Bank Hazine Müdürü Onur İlgen, hedge ve vadeli kontrat maliyetlerinin artmasının kurumsal döviz talebini sınırladığını belirtti.

REZERVLER YAKLAŞIK 53 MİLYAR DOLAR ERİDİ

19 Mart’ta başlayan süreçte Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla görülen döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle TCMB, yaklaşık 53 milyar dolarlık döviz müdahalesi yaptı. Net rezervler son haftada 3,7 milyar dolar geriledi.

Morgan Stanley, nisan ayı başında “temkinli” bir şekilde TL’ye geri döndüğünü açıklasa da yabancı yatırımcının ilgisinin hâlâ sınırlı olduğu görülüyor.

FONLAMA MALİYETİ NE DEMEK?

Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faizi ile haftalık repo faizinin (politika faizi) ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır.