Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 12 Eylül’de 250 baz puan, 24 Ekim’de ise 100 baz puan indirerek yüzde 39.5 seviyesine çekti. Bu adımlarla birlikte piyasada gecelik faizler yüzde 40’ın altını görse de, ihtiyaç kredisi ve mevduat faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ediyor. Politika faizi gerilese de bankalar, kredi faizlerini düşürmek yerine artırmayı tercih etti. Ortalama ihtiyaç kredisi faizi, 26 Eylül’de görülen yüzde 58.15 seviyesinden yükselerek geçen hafta itibarıyla yüzde 62.74’e çıktı.

‘BİR ARPA BOYU YOL GİTMEDİK’

Ekonomi yönetiminin değiştiği, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandığı ve rasyonel politikaların devreye alındığı 2023 Haziran ayında ortalama ihtiyaç kredisi faizi yüzde 40.1 düzeyindeydi. Ticari kredilerde ise tablo daha durağan, iş dünyasının finansman erişim sıkıntıları gün geçtikçe büyüyor. 17 Ekim haftasında ticari kredi faizleri yüzde 52.55 olurken, bu oran 26 Eylül’deki yüzde 52.85 seviyesiyle hemen hemen aynı kaldı. 2023 Haziran’ında ise ortalama ticari kredi faizleri yüzde 21 seviyesindeydi.

Mevduat tarafında da yükseliş dikkat çekiyor. Gösterge kalem olan 1-3 ay vadeli mevduat faizi, geçen hafta 32 baz puan artışla yüzde 50.14’e çıktı. Normalde faiz indirimlerini hızla mevduata yansıtan bankalar, bu kez daha temkinli bir tutum sergiledi. Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişin döviz mevduatlarını artırması, bankaları TL mevduat payını korumak için faizleri

sınırlı da olsa artırmaya zorladı.

İktisatçı Emre Alkin, sosyal medya paylaşımında, “Az önce mesaj geldi: ‘Hoş geldin faizi yüzde 47’. Deja vu sandım önce. Sonra bir baktım, geçen yıl da aynı mesaj, aynı oranla gelmiş. Bir arpa boyu yol gitmemişiz. Ne programmış ama!” yorumuyla faizlerdeki kilitlenmiş yapıya ve politika-faiz makasının piyasada yarattığı çelişkiye dikkat çekti.

Kartlar ve KMH için düzenleme gelmedi

TCMB’nin ekimde yaptığı faiz indirimi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde beklenen düşüşü getirmedi. Formüle göre bu faizlerin gerileyebilmesi için politika faizinin yüzde 35’in altına inmesi gerekiyor. Ancak Merkez Bankası, önceki dönemlerde olduğu gibi teknik bir ayarlamaya da gitmeyince, kasımda azami faiz oranları ekimle aynı seviyede kaldı. Eylül sonunda yapılan son düzenlemede akdi faiz oranı yüzde 4.75’ten yüzde 4.50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5.05’ten yüzde 4.80’e indirilmişti. Ancak 0.25 puanlık bu düşüş sınırlı bulunmuş, özellikle yüksek borç yükü altındaki vatandaşlar tarafından “yetersiz” olarak değerlendirilmişti.