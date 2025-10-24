Ağustos ve eylül aylarında hız kazanan enflasyona rağmen Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39.5 seviyesine indirdi. Böylelikle, hızı 250 baz puandan 100 baz puana yavaşlasa da, faiz indirimleri üst üste 3. toplantıda da devam etti. Piyasada 100-150 baz puan arası indirim beklentisi öne çıkarken, Merkez’in bu adımı “sembolik indirim” olarak değerlendirildi.

İNDİRİMİ SAVUNAMADI

Karar metnindeki ifadeler ise, faiz indirimiyle çelişen sıkı tonuyla dikkat çekti. TCMB metninde “enflasyonun ana eğiliminin eylülde yükseldiği” ve “dezenflasyon sürecinin yavaşladığı” ifadelerine yer vererek fiyat baskılarındaki risklere vurgu yaptı. TCMB, başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu risklerin belirginleştiğini de söyledi. İktidarın büyüme isteği, yüksek enflasyon gerçeği ve krediye erişimde zorlanan iş dünyası arasında sıkışan Merkez Bankası, faizi indirirse artan fiyatlara duyarsız kalmakla, sabit tutarsa reel sektörün yüksek maliyet şikâyetlerine kulak tıkamakla suçlanacağı bir denge arayışına girdi. Bu nedenle, birçok ekonomiste göre TCMB’nin 100 baz puanlık indirimi “orta yolu bulma” çabası olarak değerlendiriliyor.

YÖN ARAYIŞI SÜRECEK

PPK kararının ardından piyasada öne çıkan yorumlarda, faiz indiriminin finansal piyasalarda kısa vadeli bir etki yaratmayacağı, ancak TCMB’nin mesaj tonundaki sertleşmenin önümüzdeki dönemde para politikasında yön arayışının süreceğini gösterdiği belirtildi. Ekonomistlere göre Merkez, giderek belirginleşen politik baskılar ile fiyat istikrarı hedefi arasında “ipin üstünde yürüyen” bir denge politikası izliyor. Bir sonraki ve yılın son PPK toplantısı 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bu toplantıya kadar, iki enflasyon verisi (3 Kasım, 3 Aralık) ve bir Enflasyon Raporu (7 Kasım) göreceğiz.

Banka risk almadı orta yolu buldu

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası risk almadı ve orta yolu buldu” yorumunu yaptı. Sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında ise Kara, metne işaret ederek, “Merkez Bankası karar metninde faizi indirmemek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun; ne diyeyim” dedi.

Zayıflayan itibarı iyice kayboldu

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Enflasyonun yükselme eğiliminde olduğunu kabul etmesine rağmen faiz indiren TCMB’nin zayıflayan iti barı iyice kayboldu. Zaten bu rejimde hiçbir kurumun itibarlı olması beklenemez” yorumunu yaparken; Prof. Dr. Fatih Özatay, “TCMB’deki arkadaşlar kusura bakmasınlar ama karar metni, ‘düşürmemiz gerekiyordu ama daha fazla düşüremiyoruz; kusura bakmayın’ diyor gibi” dedi.