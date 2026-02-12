Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Ümit Özdağ, Ekonomi eski Bakanı ve Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez, DP eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Hasan Ünal ve TBMM eski Genel Sekreteri Prof. Necdet Basa ile yemekte buluştu. Özdağ  Demokratik Milli Merkez aktörleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Söylemez de “Amacımız sağ-sol demeden Atatürk’te birleşme şiarıyla demokratik milli merkezde buluşmak ve toplanmak’’ dedi. 