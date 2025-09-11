Merkez Bankası (TCMB), önemli bir kısmını vatandaşın dövizden vazgeçerek Türk Lirası’na yatırım yapması sayesinde biriktirdiği rezervini, CHP’ye operasyonlar nedeniyle satmaya devam ediyor.. TCMB’nin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması sonrasında son 1 haftada yaklaşık 8 milyar dolarlık rezerv satışı yaptığı belirtilirken, ekonomistlerin hesap-

lamasına göre vatandaşın para piyasası fonlarındaki parası TCMB’ye 11.4 milyar dolarlık rezerv kaynağı oldu.

NASIL BİRİKİYOR?

TCMB’nin eski alışkanlıklarına dönerek satmaya başladığı brüt rezervi hesaplanırken ilk olarak Merkez’in kendisine ait olan döviz ve altın rezervi bulunuyor. Ardından bankaların, müşterilerinin tasarruf tercihlerine göre TCMB’de tutması gereken zorunlu karşılık tutarı ile bankaların TCMB’deki mevduatları eklenerek brüt rezerve ulaşılıyor. Böylece vatandaşların veya şirketlerin dövizden vazgeçip TL’ye yatırım yapması TCMB’nin rezervini artırabiliyor.

11.4 MİLYAR DOLARI PPF’DEN

Bu durumu verilerle ortaya çıkaran Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, 19 Mart sonrası dönemde TCMB’nin 39 milyar 750 milyon dolarlık rezerv artışının nasıl gerçekleştiğini hesapladı. Gencal’ın yaklaşık tahminlerine göre döviz getirisinden vazgeçilerek, TL faize yatırım yapılan para piyasası fonlarından (PPF) gelen rezerv artışı 11 milyar 383 milyon dolar oldu. Yüksek TL faizleri nedeniyle şirketlerin yoğun bir şekilde kullandığı döviz kredileri TCMB’nin rezervine 13 milyar 209 milyon dolarlık katkı sağladı. Uluslararası yatırımcıların 1 haftayı aşmayan yatırımlarının listendiği, kamuoyunda sıcak para olarak da bilinen, swap kanalıyla gelen rezerv artışı 15 milyar 158 milyon dolar oldu.