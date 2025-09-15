102 yaşındaki CHP’nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri haline gelen “mutlak butlan” davasından bugün çıkacak karar, gelecek genel seçimleri de etkileyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları mahkeme kararını Genel Merkezde bekleyecek. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda parti nöbeti başlayacak. 21 Eylül’de toplanacağı ilan edilen Olağanüstü Kurultay’a kadar da bu nöbet devam edecek. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesi durumunda bir süre Genel Merkeze gelmeyi düşünmediği, polis eşliğinde bir görüntü vermek istemediği, Genel Merkeze gitmek için uygun bir zaman beklediği belirtiliyor. Partide, “Genel başkan neredeyse, genel merkez orasıdır. İster evinden ister ofisinden yönetir” yorumları yapılıyor. Karar sonrası ‘resmi genel başkan’ ile ‘mevcut genel başkan’ ikiliği ortaya çıkacak.

YENİ TARTIŞMALAR

Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Binası’nda sabah saat 10:00’da başlayacak olan duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları Genel Merkezden takip edecek. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da karar ile ilgili atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Mahkemenin kararını bugün vermesi beklenmekle birlikte, Genel Merkez savunma için ek süre istemesi durumunda bir erteleme de söz konusu olabilecek. Mahkemenin, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve genel başkan değişimi ile sonuçlanan 38. Olağan Kurultayı’nı iptal kararı çıkması yeni tartışmaları beraberinde getirecek.