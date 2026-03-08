Mart ayının ilk yarısında yaşanan Merkür retrosu ve Balık burcunun ağır enerjisi, birçok burç için belirsizlik ve yorgunluk yarattı. Ancak 20 Mart itibarıyla Güneş’in Koç burcuna geçişi ve Merkür’ün ileri hareketine başlamasıyla "kaos" dönemi sona eriyor. Astrologlar, özellikle üç burç için Mart sonuna kadar hayatın bambaşka bir rotaya gireceğini ve kadersel iyileşmelerin kapıda olduğunu öngörüyor.

İşte hayatı 180 derece değişecek o şanslı burçlar:

KOÇ BURCU

Son dönemde kendinizi moralsiz ve tükenmiş hissettiyseniz, Mart’ın son on günü sizin için "yeniden doğuş" anlamına geliyor. 20 Mart’ta Güneş’in burcunuza girmesiyle birlikte enerjiniz zirve yapacak. Merkür retrosunun yarattığı iletişim kazaları ve iş hayatındaki karışıklıklar yerini netliğe bırakıyor. Kendi yolunuzu belirleme gücünü geri kazanırken, liderlik özelliklerinizle çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Stratejik kararlar almak için ayın son haftası en verimli dönem olacak.

İKİZLER BURCU

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün 20 Mart’ta düz hareketine geçmesi, hayatınızdaki en büyük engeli ortadan kaldırıyor. Ayın başındaki gergin atmosfer ve yavaşlayan süreçler yerini hızla akan bir trafiğe bırakacak. Kararlarınıza olan güveniniz artarken, daha önce imkansız görünen projeler birer birer sonuç vermeye başlayacak. Sosyal çevreniz genişliyor; size destek veren yeni insanların hayatınıza girişiyle özgüveniniz tazeleniyor. Özellikle yaratıcı işlerle uğraşan İkizler için Mart sonu bir hasat dönemi olacak.

YAY BURCU

Ayın başındaki tutulmalar ve Balık burcu etkisi sizi yavaşlatmış, yeteneklerinizi sorgulamanıza neden olmuş olabilir. Ancak 20 Mart’taki büyük enerji değişimiyle içsel gücünüzü yeniden keşfedeceksiniz. Yanlış anlamalar çözülüyor, tıkanan konuşmalar yapıcı hale geliyor. 18 Mart’taki yeni ay ile profesyonel hedeflerinizde yeni bir sayfa açma şansı bulacaksınız. Ay sonuna doğru toplum önündeki prestijiniz artarken, sevdikleriniz için bir rehber konumuna yükseleceksiniz.