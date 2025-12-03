Dehşet veren olay, merkez Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T., alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya’yı bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu.

Apartmandan çıkıp, taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen Mustafa T.’ye, büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut’u da vurdu.

Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman dairesinde Remizye ve Mazlum Kaya’nın cansız bedenlerini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise Ahmet Turgut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İHTARA UYMAYINCA VURULDU

Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu.

Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. ise emniyete götürüldü.

Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.