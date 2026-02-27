Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların güvenini ve korkularını istismar eden bir şebekeye yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

Kendilerini polis olarak tanıtarak büyük çaplı vurgun yapan 4 kişilik şebeke, iki ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla çökertildi.

'AİLEN EMNİYETTE' DİYEREK KANDIRDILAR

Dolandırıcıların yöntemi, hedef aldıkları mağdur kadını telefonla arayarak psikolojik baskı kurmak üzerine kurgulandı.

Şüphelilerin, kadına ailesinin kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini, evdeki altın ve paraların "inceleme" için teslim edilmesi gerektiğini söyledikleri kaydedildi.

"Eşin ve çocukların şu an emniyette, cezaevine girecekler" yalanına inanan mağdurun, 11 bin 800 dolar, 2 bin 500 TL ve 330 gram altını gelen şahsa teslim ettiği belirtildi.

SANİYE SANİYE TAKİP EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, hassas bir kamera çalışması yürüterek şüphelilerin izini sürdü.

Mersin ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; Ö.D, Ç.D., A.A. ve A.A. isimli zanlılar yakalandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.