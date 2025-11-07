Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde, aniden oluşan hortum tarım arazilerini vurdu. Hortum, bölgedeki sebze ve meyve üretimi yapılan seralarda önemli ölçüde hasara yol açtı.

11 SERADA HASAR TESPİT EDİLDİ

Hortumun etkisiyle bir dizi seranın plastik örtüleri yırtılırken, bazı seralar ise kısmen yıkıldı. İlk yapılan belirlemelere göre, Çopurlu Mahallesi'nde 6 ve Çubukkoyağı Mahallesi'nde 5 olmak üzere toplam 11 sera olumsuz etkilendi. Bu seralarda yetiştirilmekte olan muz, patlıcan ve biber gibi ürünlerde de ciddi zarar meydana geldi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hortumun yol açtığı diğer bir sorun ise bölgede yaşanan elektrik kesintisi oldu. Yetkililer, hasarın boyutlarını tam olarak belirleyebilmek için saha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çiftçiler için zorlu bir sürecin başladığı bölgede, zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından resmi rakamların açıklanması bekleniyor.