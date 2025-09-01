Türkiye, günlerdir Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşi cinayeti konuşurken Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu otomobilde ölü bulundu.
Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BOĞAZİÇİ'NDEKİ CİNAYET
Geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yer alan Kennedy Lodge’da yaşanan korkunç olayda, 15 yaşındaki Hilal Özdemir, Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak vahşice katledilmişti. Katil Ayberk Kurtuluş aynı silahla intihar etmişti.