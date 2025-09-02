Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş., ilk ifadesinde kız arkadaşının tabancayı alarak kendisini vurduğunu iddia etti.

Ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, şakalaşırken tabancayı Hiranur'un alnına dayadığını ve silahı boş sanarak tetiğe bastığını söyledi.

Olayın detaylarına göre, Hiranur, H.A.Ş. ve arkadaşları N.Ç. (20) ile M.Z. (27) ile birlikte bir asker eğlencesine katıldı.

H.A.Ş., yanlarında bulunan tabancayla havaya ateş ettiğini belirtti. Dönüş yolunda, Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir market önünde durdukları sırada Hiranur araçta kalarak vuruldu.

Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

H.A.Ş., olayın ardından Hiranur'u hemen hastaneye götürmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi yakınlarına bıraktıklarını itiraf etti.

Polis, belirtilen yerde kan izleri buldu. Çelişkili ifadeler üzerine H.A.Ş., N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı.

Hiranur'un otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedildi.

Olayın ardından Hiranur’un yakınları ve vatandaşlar, şüpheli H.A.Ş.’nin evinin önünde toplanarak tepki gösterdi. Polis, bölgede önlem alarak kalabalığı olaysız şekilde dağıttı. Soruşturma devam ediyor.

'SENİN İÇİN ÖLÜRÜM'

Öte yandan Hiranur'un hayatını kaybetmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

16 yaşındaki Hiranur'un, paylaşımlarına "Benim için ölürsen senin için çabalarım/ Benim için çabalarsan senin için ölürüm" notunu düştüğü görüldü.