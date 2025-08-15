9 Ağustos’ta Camili Mahallesi kırsalında yaşanan olay, ormanlık alanda bir kadının cansız bedenini gören vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede kadının başından silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cevahir İnan’a ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Cinayetin aydınlatılması için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. İncelemelerde, İnan’ın olay günü aynı mahallede oturan H.A.'nın aracına bindiği görüldü.

Jandarma ekipleri, H.A.’nın Cevahir İnan’a “Seni işe götüreceğiz” diyerek aracına aldığını ve ormana götürdükten sonra onu silahla vurarak öldürdüğünü tespit etti. Cinayet sonrası İnan’ın üzerindeki cep telefonu ile ziynet eşyalarını alan H.A., daha sonra bunları kuyumcuda bozdurduğunu ifadesinde itiraf etti.

SİLAH TEMİN EDEN ŞAHIS DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayda kullanılan silahın H.A.'ya B.Ö. tarafından temin edildiğini belirledi. Her iki şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.