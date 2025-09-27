Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin bahçede çalışan işçilere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kabasakallı Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Melahat Y. idaresindeki 33 KMB 60 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak bahçeye girdi. Otomobil, bahçede zeytin hasadı yapan 4 işçiye çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Yaralanan Selim Avdil, Yasemin Berber, Çağlar Kaya ve Fikret Targan isimli işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavia altına alındı. Yaralılardan Selim Avdil, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü Melahat Y. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.