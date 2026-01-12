Kaza, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’nde bulunan Deliçay mevkisinde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki otomobil, yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya düştü.
Kaza sonrası araçtan kendi imkânlarıyla çıkmayı başaran sürücü, çaydaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle güvenli bir noktaya geçemedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle yürüttükleri çalışmanın ardından M.İ.’yi mahsur kaldığı yerden güvenli şekilde kurtardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.