Mersin Limanı'na gelen ve İskoçya menşeli olduğu öğrenilen 850 ton patates, yapılan kontroller sonrası virüslü olduğu tespit edilerek iade edildi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patateslere 'patates yaprak kıvrılma virüsü' (potato leafroll polerovirus) ve 'tütün çıngırak virüsü' (tobacco rattle tobravirus) virüslerinin bulaştığı belirtildi.
Müdürlük virüs tespiti üzerine, tohumluk patateslerin Türkiye'ye girişinin engellenerek İskoçya'ya iade edildiği bilgisini de paylaştı.
📍Mersin— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) April 30, 2025
🚫Mersin limanından ülkemize girişi yapılmak istenen 🏴 İskoçya menşeli 8️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣kg 🥔 tohumluk patates, @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Potato leafroll polerovirus” ve “Tobacco rattle tobravirus” ile bulaşık bulunmasından dolayı…