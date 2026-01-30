Mersin’de gece saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sabah saatlerinde artırdı. Yağışın etkisiyle, Mezitli Deresi ile Tömük Deresi'nin debileri yükseldi. Dere yataklarından yer yer taşan sular Erdemli ve Mezitli ilçe merkezlerinde su taşkınlarına neden oldu.

EVLERİ VE TARIM ALANLARINI SU BASTI

Mezitli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yer yer su altında kalırken Erdemli’de ilçe merkezinde ve köylerde taşkınlar yaşandı.

Toroslar ilçesinde de Buluklu, Resul, Dalakderesi köylerinde su taşkınları meydana geldi. Evlerin yanı sıra ekili dikili alanlar selden zarar gördü.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, su taşkınlarına neden olan dere yataklarındaki çalışmaları inceledi.

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, uzun yıllar sonra ilk kez Mezitli Deresi'nde taşkınla karşılaştıklarını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da Erdemli ve Mezitli’de sel olan alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

VALİ TOROS İNCELEMELERDE BULUNDU

Mersin Valisi Atilla Toros, sağanak yağış sonrası taşkınları yaşandığı Mezitli, Toroslar ve Erdemli ilçesinde incelemelerde bulundu. İlgililerden bilgi alan Vali Toros, su taşkını nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi için ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Bölgede gerekli müdahalelerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Vali Toros, tüm birimlerin sahada eş güdüm içerisinde kesintisiz olarak görev yaptığını, gerekli kontrol, müdahale ve risk azaltma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.