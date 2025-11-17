İktidarın nükleer santral kurmak için Mersin Akkuyu ve Sinop’tan sonra belirlediği üçüncü yer olan Kırklareli’ndeki nükleer santral sahasının yeri belli oldu.



SANTRALLER ÇIKIŞTI



Vize ilçesi Kışlacık köyü ve Kıyıköy/Güven Mahallesi ile Demirköy ilçesi Sivriler Köyü arasında yapılacak rüzgâr santraline, projenin bir bölümü nükleer santral sahası içinde kaldığı için izin verilmedi.



BirGün’ün haberine göre; Bali Rüzgâr Elektrik A.Ş.’nin bölgede yapmak istediği 93,6 megavatlık rüzgâr santralının ÇED başvurusuna, Çevre Bakanlığı üçüncü Nükleer Santral sahası ile çakıştığı için onay vermedi.



Rüzgâr santrali ile nükleer santralın çakıştığı alanlarda yapılan revizeyi de kabul etmeyen bakanlık, yeni bir ÇED başvurusu yapılmasını istedi. Böylece Kırklareli’ne yapılmak istenen nükleer santral sahasının sır gibi saklanan yeri ortaya çıktı. Santral sahası İstanbul Fatih’e 140, Kırklareli’ne 90 ve Tekirdağ’a 120 kilometre uzaklıkta olacak. Yıllardır İğneada’da yapılacağı belirtilen nükleer santralın, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nın hemen altında kalan Vize ve Demirköy ilçelerindeki ormanlık alanda yapılacağı belli oldu.



ÇİN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR



Santral sahasının kıyı sınırlarının ise Poliçe Plajı ile Kumçakıl Sahili arasında kalması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir süre önce Kırklareli’ndeki nükleer santral projesi için Çin ile müzakere edildiğini açıklamıştı.