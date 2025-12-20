Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş düzenledikleri davette bir araya geldi.

Özel tasarım içki markası oluşturan Alaş ile Koç markalarını sık sık gittikleri partilerde tanıtıyor.

İki ortağın Los Angeles'ta düzenlediği bu davete de yerli ve yabancı çok sayıda ünlü isim katıldı.

Nevbahar Koç ile Mert Alaş'ın Amerika'daki buluşması hem dostluklarını hem de iş birliklerini gözler önüne serdi.

Koç, geçen aylarda dünyaca ünlü fotoğrafçıyla alkollü içecek markası için objektif karşısına geçerek arkadaşına poz vermişti.