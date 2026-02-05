

Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir devam eden aşkını konuşmaya devam ediyor.

Ünlü çift haklarında sürekli konuşulan reklam aşkı dedikodularına inat sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle her seferinde adlarından söz ettiriyor.

Son olarak havalimanında görüntülenen Mert Demir, muhabirlerin Serenay Sarıkaya'yla ilgili soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

Demir, sevgilisi için "Serenay'ı beğenmeyen var mı? Benim için Türkiye'nin en güzel kadını" dedi.

"HER SABAH KAHVE VE ÇİÇEK ALIRIM"

Mert Demir geçenlerde katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya için yaptığı romantik jestini paylaşmıştı: "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım."