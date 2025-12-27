Ara transfer döneminde İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok'u listesine aldı.
Fenerbahçe yönetiminin, 36 yaşındaki milli kalecinin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, 2006-2015 yılları arasında kadrosunda bulundurduğu deneyimli kaleciyi uygun şartların oluşması durumunda yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.
Mert Günok ile Fenerbahçe dışında Kasımpaşa'nın da ilgilendiği belirtiliyor.
Beşiktaş'ta 2021 yılından bu yana forma giyen Mert Günok, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
Mert Günok bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıktı ve kalesinde 21 gol gördü.