Siyah beyazlılarda uzun süredir kadro dışı olan milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe ile anlaşan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kariyeri resmen noktalanmış oldu.

Mert Günok'un, 7 Ocak Çarşamba günü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında oynayan Mert Günok'un çocukluk dönemine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİS DETAYI

Transfer sürecine bağlı olarak Cengiz Ünder detayı da öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyeceği, siyah-beyazlıların sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde ise belirlenen bedelin 6 milyon eurodan 5 milyon euroya düşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.