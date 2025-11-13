Fenerbahçe ve Galatasaray’ın geçen sezon Rams Park Stadyumu’nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Galatasaray Stad Müdürü Ali Çelikkıran ve avukatlar katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık, mütalaada 'Haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından 1 yıl 3’er aydan 3’er yıl 4’er ay 15’er güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

15 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme avukatların mütalaaya karşı savunma yapılabilmesi için duruşmanın 15 Ocak 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal’ın 'Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.