İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

MERT HAKAN YANDAŞ: PROFESYONEL KARİYERİMDE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş savcılık ifadesinde, "Ersen Dikmen’i yaklaşık 10 yıldır tanırım. Altınordu futbol takımında oynadığım sıralarda giydiğim maç forması bir şekilde Ersen Dikmen’e ulaşmış, kendisi de bana sosyal medyadan mesaj attı. 'Forman elime ulaştı, teşekkür ederim' şeklinde söyledi. Bu şekilde sosyal medya üzerinden konuştuk, tanıştık. Alt liglerde oynadığım dönemlerde İstanbul ilindeki müsabakalara Ersen Dikmen seyirci olarak geliyordu. Kendisi ile görüşüyorduk. Fenerbahçe futbol takımında oynamaya başladıktan sonra İstanbul iline yerleşince Ersen Dikmen ile daha çok görüşmeye başladım. Sosyal ortamlarda da buluşuyor, görüşüyorduk. Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen’in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Dikmen’e maddi olarak borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Dikmen’e borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Dikmen’in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Dikmen’in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan araç satın almak için borç para istedim. O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta’ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transferi ilişkisi bundan ibarettir. Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir. Futbol üzerine konuşmalardır. Volkan Nart isimli şahıs Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştığım kişidir. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık" şeklinde konuştu.

METEHAN BALTACI: FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM

Galatasaray’lı futbolcu Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.