İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınan 38 isim, dün mahkemeye sevk edildi.



Aralarında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı gibi oyuncuların da yer aldığı çok sayıda isim tutuklanırken, şüphelilerin savcılık ifadeleri ve mahkemede yaptıkları savunma ortaya çıktı.

'AYLIK GELİRİM 3,5 MİLYON TL'



2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz yıl sarı-lacivertli ekip ile sözleşmesini yenilemişti. Yandaş, mahkemede verdiği savunmada aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu beyan etti.

Futboldan 9 ay men cezası alan Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu 23 yaşındaki Metehan Baltacı ise aylık gelirini 1,5 milyon TL olarak açıkladı.