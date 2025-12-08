İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan hakem Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya'nın aralarında bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenilmişti.