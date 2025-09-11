Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu zorlu süreci geride bırakmaya çok yaklaştığını söyledi. Mert Hakan’ın açıklamaları şu şekilde: "Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi..."

"Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim. Yurt dışından özel bir koşu bandı geldi, bununla birlikte sakatlıktan geri dönüşüm daha kısaldı."