İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı “futbolda bahis” soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen 29 kişi arasında bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hâkimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Yandaş’ın tutuklanmasına hükmetti.

HAKİMLİK KARARINDA ŞİKE SUÇLAMASI

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin karar metninde, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci ve Emircan Çiçek hakkında, 6222 Sayılı Kanun kapsamında “şike” suçundan tutuklama istendiği bilgisi yer aldı.

4,4 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Dosyada bulunan kolluk tutanakları, MASAK raporları ve dijital inceleme kayıtları dikkat çeken para hareketlerini ortaya çıkardı.

Buna göre Yandaş’ın, Ersen Dikmen’e Aralık 2021 – Ekim 2025 arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, Dikmen’in ise bu paraları kısa sürede yasal bahis sitelerine aktardığı belirtildi.

Ayrıca Dikmen’in Yandaş’a 2 milyon 60 bin 974 lirayı geri gönderdiği kaydedildi.

MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEME İDDİASI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, hâkimlik kararında Dikmen’in, Yandaş’tan para almaya başladığı tarihten sonra yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe maçları da dahil olmak üzere çok sayıda kupon oynadığı ifade edildi.

Yandaş’ın dijital materyallerine ilişkin incelemede ise, futbolcunun kendi takımının maçlarına dair bahis kuponu görsellerinin bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Yandaş’ın, Ersen Dikmen aracılığıyla bahis oynayarak, oyuncusu olduğu takımdan bağımsız biçimde müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemler gerçekleştirdiği değerlendirildi.

İşte Yandaş'ın oynadığı o kupon;