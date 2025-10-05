Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 berabere bitti.

Samsunspor-Fenebahçe karşılaşmasında maç 0-0 devam ettiği sırada kadroda yer almayan ancak tribünlerde bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor tribünleri arasında olaylar çıktı. Sakatlığı devam ettiği için kadroda olmayan ve maçı tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş, Samsunspor taraftarlarıyla bir tartışma yaşadı.

Çıkan tartışmanın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına alarak olayların büyümesini engelledi.