Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin geriden gelerek son dakikalarda bulduğu gollerle Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta taraftarların tepki gösterdiği Mert Müldür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yediği gollerde hatası olduğu düşünülen Mert Müldür'e tribünlerden büyük tepki geldi. Kadıköy'de gollerin arkasından gelen ıslıklara bir diğer tribünde destek göstererek karşılık verdi.

NİŞANLISINI HEDEF ALDILAR

Mert Müldür, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdaki nişanlısına küfür ettiğini ve nişanlısının stadyumu erkenden terk ettiğini açıkladı. Fenerbahçeli bir taraftar "Kocanı da al git lütfen başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten." yorumunu yaparken Mert Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela ise "İnşallah." yanıtını verdi.

Milli oyuncu sahada kendisine gösterilen tepkiye saygı duyduğunu ama tribündeki nişanlısının taraftarlarca hedef alınmasını kabul etmediğini belirtti. Mert Müldür'ün açıklaması şu şekilde:

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım. Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."