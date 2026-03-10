Fenerbahçe’nin Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli kulüp yönetimi, tribünlerde Mert Müldür’ün nişanlısına yöneltilen hakaretler üzerine harekete geçti.

HEM MÜLDÜR'E HEM DE NİŞANLISINA HAKARET

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan mücadelede Fenerbahçe’nin kalesinde gördüğü iki golün ardından bazı taraftarlar milli futbolcu Mert Müldür’e tepki gösterdi. Ancak tribünlerden yükselen tepkiler yalnızca futbolcuyla sınırlı kalmadı; tribünde yer alan nişanlısı Koprena Andjela da sözlü saldırıların hedefi oldu. Karşılaşma sırasında tribünlerden gelen ağır ifadeler nedeniyle Andjela’nın stadyumu gözyaşları içinde terk ettiği öğrenildi.

Maçın bitişinin ardından sosyal medya platformlarında da benzer tepkiler dikkat çekti. Bir taraftarın Koprena Andjela’nın fotoğrafının altına "Kocanı da al git lütfen başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten" şeklinde yorum yazması öne çıktı.

MERT MÜLDÜR PAYLAŞIM YAPTI

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Mert Müldür, futbolun doğasında eleştirinin bulunduğunu kabul ettiğini ancak nişanlısının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Müldür, nişanlısının yalnızca kendisine destek olmak amacıyla stadyumda bulunduğunu vurgulayarak yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi de yaşananların ardından stadyumdaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, hakaret ettiği tespit edilen taraftarların kombine biletlerinin iptal edileceği ya da kendilerine ilerleyen süreçte bilet satışının yapılmayacağı bildirildi.