'Kızılcık Şerbeti' karşısında şansı kalmayan 'Yalı Çapkını'nın bitmesine çok az bir zaman kalırken dizide 'Ferit' karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olması üzerine final bölümünde değişikliğe gidildiği duyurulmuştu.
3 Nisan'da İskenderun'a askere gitmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir'in çekimleri haliyle öne alınmıştı.
'Yalı Çapkını' setindeki çekimlerin arefe günü bitmesi planlanırken Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı 'Ferit' karakterinin sahneleri önceki gün bitti.
Demir, 3 sezondur yer aldığı dizinin setine çalışma arkadaşları tarafından uğurlanarak veda etti.