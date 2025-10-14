Osman Bey'in oğlu Orhan Bey’in gençlik dönemi anlatılacak ve yeni sezonunda ekranlara 'Kuruluş Orhan' adıyla başlayacak olan dizi için geri sayım başladı.

Başrolünü Mert Yazıcıoğlu'nun üstlenmesiyle büyük heyecan yaratan diziden oyuncunun bölüm başı alacağı ücret ise merak konusu olmuştu.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında Yazıcıoğlu'nu bölüm başı 3 milyon TL alacağını iddia etti.

'KIZIL GONCALAR'DA 'CÜNEYD EFENDİ'Yİ OYNAMIŞTI

Geçen yıl 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Cüneyd Efendi'yi oynayan Mert Yazıcıoğlu ATV dizisi 'Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda 'Orhan Bey' karakteriyle başrolü üstlenmiş, bu gelişme, Burak Özçivit'in diziye veda etmesinin ardından gerçekleşmiş ve dizinin hikayesinde de önemli bir değişime yol açmıştı.