Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Dries Mertens, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Belçikalı oyuncu, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'in jübile maçında son kez kramponlarını giyeceğini ifade etti. Mertens yaptığı açıklamada Hamsik için "Seninle son maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolu bıraktım ama son kez senin için ayakkabılarımı giyiyorum. Çünkü sen benim her zaman kaptanım olarak kalacaksın." dedi.

Galatasaray formasıyla 136 maça çıkan Mertens, 25 gol ve 36 asistle oynayıp 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı. Anderlecht ve Gent altyapısında futbola başlayan Dries Mertens daha sonra sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV, Napoli ve Galatasaray formaları giydi.

Mertens, Galatasaray ile 5, Napoli ile 3, PSV ile 2 kupa kaldırma başarısı gösterdi.