Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, katıldığı bir etkinlikte özel yaşamı ve güncel projelerine dair açıklamalarda bulundu.

ASANSÖRÜ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Dizdar, yaşadığı apartmanın asansörünün olmamasından bahsederek, dört kat merdiven çıkarak evine ulaştığını söyledi. Küçük ve kullanışlı bir apartman dairesinde, yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda yaşadığına dikkat çekti.

Dizdar, “Küçücük bir evde yaşıyorum, 100 metrekare. Apartman dairesi. Asansörü yok, 4. kata kadar merdivenle çıkıyorum” şeklinde konuştu.

Yoğun iş temposuna rağmen evinde minimalist bir yaşam sürdüğünü ifade eden Dizdar, merdiven çıkmanın fiziksel olarak zorlayıcı olduğunu ancak bunun hayatının doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

BAŞKA AÇIKLAMALAR DA YAPTI

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir seminerde ise hayatı bir oyun gibi değerlendirdiğini, düşüp kalkmanın normal olduğunu, önemli olanın yoluna devam edebilmek olduğunu dile getirdi. Zorlukların insanın yaratıcılığını devreye soktuğunu ve kendine dürüst davranıldığında hayatın değişebileceğini ifade etti.