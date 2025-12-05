Yakında final yapacak olacak 'Kral Kaybederse' dizisinin yıldızı Merve Dizdar, tiyatro oyunu 'Çirkin'in galasında görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Dizdar, taşınma sürecinde olduğunu söyledi.

EVİ YIKILIYOR

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinin yıkılacağını ifade eden Dizdar, taşınma stresine girdiğini söyleyerek "Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi" dedi.

Dizdar, ayrıca en sevmediği şeyin taşınmak olduğunu belirtti.

"ALLAH DÜŞMANIMA NASİP ETSİN"

"O kadar üzülüyorum ki..." diyen Dizdar, "Ben düzen ve disiplin insanıyım evdeki karışıklık beni zorluyor. Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

2024 yılında Cihan Ayger evlenen Merve Dizdar, eşinin de oyuncu yapmıştı.