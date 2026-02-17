Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Müftüoğlu, "Bulduğumdan daha güzel bir memleket bırakabilmek sorumluluğuyla siyasete başladığım o ilk günkü coşkumla, siyasi mücadelemi Türkiye’mize yeni bir umut olabileceğini düşündüğüm Anahtar Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım. Anahtar Parti’nin ortaya koyduğu siyasi iddianın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kararlılığı ve netliği temsil ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef ki günümüzde Türkiye’de siyaset kısır bir döngünün içerisine girmiş durumda.

Oysa Türkiye’nin ihtiyacı, içine sıkıştığı kısır tartışmaları aşacak; kısa vadeli tartışmalarla vakit kaybetmeyen, net bir yön ve kararlılık ortaya koyan bir siyasi iradedir.

Siyaset geçmişe takılanların değil geleceği inşa edenlerin işi olmalıdır."

Öte yandan, Müftüoğlu’nun istifasını açıkladığı videoda Rus Kızılordu Korosu’nun dünyaya tanıttığı ‘Polyushka Polye’ marşını kullanması dikkat çekti.

Müftüoğlu, 28. Dönem Zonguldak Milletvekili adayı olmuştu.