İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkındaki karar sonrası Merve Taşkın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Taşkın'ın açıklaması şöyle:

"Ne kadar inanır inanmazsınız bilmiyorum ama ben suçlu değilim.

Ülkeme geri dönsem de gercek bir adelalet sistemi varsa hala eğer ifademi alıp yine serbest bırakmaları gerekiyor çünkü suçum yok. Yani bir problem yok.

Ben sadece Türkiye'de yoruldum. Sürekli suçsuz yere düzenli olarak ifade vermek yorucu. Yıllardir zaten ifademi alıp serbest bırakıyorlar. Yıllardır zaten düzenli olarak mahkemelerim oluyor. Hala daha var. Bitmedi ve bitmiyor.. Ama siz bilip bilmeden taslamayı, atıp tutmayı sevdiğiniz için söylediklerim de boşuna biliyorum..

Ne diyebilirim ki.. Tek isteğiniz benim mutlu olmamam ve hapse girmem.. Kendiniz mutlu olmadığınız için mutlu olmaya çalışan insanların da hayatlarını karartmak istiyorsunuz..

Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Allah'a güveniyorum başka diyebileceğim bir şey yok.."