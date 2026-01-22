Paylaşımları nedeniyle hakkında birçok adli işlem başlatılan Merve Taşkın, son dönemde artan stres ve kaygıyla baş etmekte zorlandığını ifade etti.

Türkiye’de kalmanın kendisi için sürdürülemez hale geldiğini söyleyen fenomen, aldığı ani kararla tek yön bilet alarak yurt dışına çıktığını belirtti.

'PSİKOLOJİM TAMAMEN BOZULDU'

Türkiye’de bulunduğu son günleri büyük bir korku içinde geçirdiğini anlatan Taşkın, yaşadığı ruh halini şu sözlerle dile getirdi:

"Psikolojim tamamen bozulmuştu. Geceleri uyuyamıyordum. Kapı her çaldığında polis geldiğini düşünüyordum. Gece gözaltına alınma ihtimaline karşı yatağımın yanında sürekli kıyafet hazır tutuyordum. Evde olmazsam kedim aç kalmasın diye mama ve su bırakıyordum.”

'POLİS KORKUSUYLA YAŞAYAMAM'

Bu süreçte kendisini tükenmiş hissettiğini söyleyen Taşkın, ülkeyi terk etme kararının bir kaçış değil, hayatta kalma refleksi olduğunu vurguladı.

Gidiş anını ise şöyle anlattı:

"Günlerimi bu korkuyla geçirmek istemediğimi fark ettim. Kendime doğum günü hediyesi olarak tek yön bir uçak bileti aldım ve yola çıktım. Hiçbir planım yoktu. Sonunun ne olacağını bilmiyorum ama denememek bana daha ağır geliyordu. Seni özleyeceğim Türkiye."

Taşkın, paylaşımlarını Türkiye’ye duygusal bir veda ile noktalarken, yeni yaşamına nerede ve nasıl devam edeceğine dair henüz net bir planının olmadığını da ifade etti.