Yurt dışına taşındığını açıklayan Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Merve Taşkın’a yöneltilen suçlamaların "Fuhuşa teşvik ve özendirme" ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak" olduğu öğrenildi. AYRINTILAR GELECEK

