İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın banka hesaplarına el konulduğu iddiası ortaya atıldı.

Bankadaki 8 milyon lirasına el konulduğu iddiasının ardından Merve Taşkın'dan açıklama geldi.

Söz konusu haberi paylaşarak iddiayı yalanlayan Merve Taşkın, "O bankada hesabım bile yok. Sadece ...bankasındaki hesabım kapatıldı" ifadelerini kullandı.

NE KADAR KAZANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Daha önceki açıklamalarında Taşkın "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum" demişti.